〔香港新股〕中铝国际工程约5亿美元IPO计划3月初"聆讯",月底前完成--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中铝国际工程计划於3月初赴港交所进行上市聆讯，并在3月底之前完成发行。
该公司是中国铝业公司的子公司，其姊妹公司包括上市公司中国铝业股份(2600.HK)(601600.SS)，是次将在香港市场募集资金5亿美元。
中金、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX负责承销其香港上市交易。
除此之外，中国铝业公司还计划分拆公司在秘鲁的铜矿资产在香港上市，募集资金10亿美元。该公司计划最快於3月向港交所提交上市申请。法巴、中金和摩根士丹利主承销。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 乔艳红; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。