〔香港新股〕中铝国际工程约5亿美元IPO计划3月初"聆讯",月底前完成--IFR

路透2月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中铝国际工程计划於3月初赴港交所进行上市聆讯，并在3月底之前完成发行。

该公司是中国铝业公司的子公司，其姊妹公司包括上市公司中国铝业股份(2600.HK)(601600.SS)，是次将在香港市场募集资金5亿美元。

中金、摩根士丹利(MS.N)和瑞银UBSN.VX负责承销其香港上市交易。

除此之外，中国铝业公司还计划分拆公司在秘鲁的铜矿资产在香港上市，募集资金10亿美元。该公司计划最快於3月向港交所提交上市申请。法巴、中金和摩根士丹利主承销。(完)

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