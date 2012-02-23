〔路透基点〕龙湖地产寻求20亿港元等值三年期定期贷款--RLPC

路透香港2月22日电---汤森路透旗下基点报导,银行消息人士称,以营收计中国第六大房地产开发商--龙湖地产有限公司正寻求20亿港元等值三年期定期贷款.

主办行暨簿记管理人汇丰和渣打银行正邀请银行以港元和美元按如下两个层级参贷:

承贷等值3亿港元的银行获得主办银行头衔,含全部费用的价码为500个基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点.

承贷1.5-2.99亿港元等值的银行,获得含全部费用的价码为480个基点.

管理层陈述定於本周五举行.

龙湖地产的房地产开发聚焦於中国西南部城市成都和重庆,以及北京.该公司上次於2011年3月进入贷款市场,取得12亿港元的四年期联贷,参贷银行有汇丰、渣打银行和工银亚洲.是次贷款利率为较Hibor加码315个基点.(完)