〔全球金融〕日本与英国财长呼吁降低对IMF的依赖程度--金融时报

路透伦敦2月22日电---日本和英国财长表示,欧元区需要增强救助基金的救助能力,并继续寻找债务危机的长期解决方案,之後日本和英国才会考虑增加向IMF提供资金.

在金融时报的一篇评论文章中,英国财政大臣奥斯本和日本财务大臣安住淳表示,只有在达到严格的条件之後,他们才会为提高IMF的放贷能力贡献资金.

20国集团(G20)财长将於2月25-26日在墨西哥举行会议.而奥斯本和安住淳发表此番言论的前一天,欧元区财长批准了1,300亿欧元(1,721.3亿美元)希腊纾困方案.

"欧元区国家获得一些进展,但还需要更加努力来找到持续的解决办法.日本和英国长期以来都是IMF的支持者,而且如果某些条件得到满足,两国还准备在全球行动中发挥作用."奥斯本和安住淳写道.

他们称不会支持任何为欧元区新准备专门资金的做法,并表示(对欧元区的)任何帮助必须符合IMF的所有条件.此外,新资源应当来自广泛的IMF成员国.

"关键在於,不能以IMF的资源取代欧元区为支持其货币而作出的进一步努力.欧元区必须增加其防火墙的资源,以便让市场放心,知道其能够对任何不测作出回应."他们补充道.(完)