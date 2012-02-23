〔全球金融〕日本与英国财长呼吁降低对IMF的依赖程度--金融时报

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦2月22日电---日本和英国财长表示,欧元区需要增强救助基金的救助能力,并继续寻找债务危机的长期解决方案,之後日本和英国才会考虑增加向IMF提供资金.
在金融时报的一篇评论文章中,英国财政大臣奥斯本和日本财务大臣安住淳表示,只有在达到严格的条件之後,他们才会为提高IMF的放贷能力贡献资金.
20国集团(G20)财长将於2月25-26日在墨西哥举行会议.而奥斯本和安住淳发表此番言论的前一天,欧元区财长批准了1,300亿欧元(1,721.3亿美元)希腊纾困方案.
"欧元区国家获得一些进展,但还需要更加努力来找到持续的解决办法.日本和英国长期以来都是IMF的支持者,而且如果某些条件得到满足,两国还准备在全球行动中发挥作用."奥斯本和安住淳写道.
他们称不会支持任何为欧元区新准备专门资金的做法,并表示(对欧元区的)任何帮助必须符合IMF的所有条件.此外,新资源应当来自广泛的IMF成员国.
"关键在於,不能以IMF的资源取代欧元区为支持其货币而作出的进一步努力.欧元区必须增加其防火墙的资源,以便让市场放心,知道其能够对任何不测作出回应."他们补充道.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。