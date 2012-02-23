〔离岸人民币〕宝钢发行至多29亿元点心债,期限两年、三年和五年--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大钢厂之一的宝钢集团再次现身点心债市场，最多发行29亿元人民币（4.6亿美元）离岸人民币债券。
该债券包括5亿元人民币两年期、9亿元人民币三年期和15亿元人民币五年期，最後参考利率区间分别为3.3%、3.725%和4.2%,各加／减5个基点的范围。料在最後参考利率中间定价。
宝钢集团委托中国银行(3988.HK)(601988.SS)担任该Reg S点心债券的簿记管理人。新发行将用尽国务院和国家发改委批准的65亿元离岸人民币债券发行额度的余额。
该公司11月时首发点心债，筹资36亿元人民币，当中包含两年期10亿元人民币、三年期21亿元人民币、以及五年期5亿元人民币，息率分别为3.125%、3.50%和4.375%。
宝钢待偿的2013, 2014 和2016年债券, 周三上午在二级市场报价分别约3.23%–3.30%, 3.61%–3.71%及4.28%–4.36% 。
与上次相同，新债券含有控股权改变条款，如果国资委在宝钢的持股减少至50%或更低，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。
宝钢是经国家发改委批准，中国内地注册非银行企业的首家点心债券发行人。旗下有上市公司宝钢股份(600019.SS).
宝钢已获得穆迪／标普／惠誉等评级机构A3／A／A-的发行人评级。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。