〔中港个股〕农行香港分行发行三笔合计17.28亿港元存款证--IFR

路透2月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)的香港分行通过三笔存款证交易，合共融资17.28亿港元（2.22亿美元）。

其中包括一笔10亿港元一年期零票息存款证，经澳洲国民银行(NAB.AX)安排，但发行价未见透露。

另外两笔交易为5亿港元2.25年期浮息存款证, 利率为Hibor加码131个基点, 由瑞银UBSN.VX主理; 及2.28亿港元一年期固息存款证, 利率为1.6%, 由渣打(2888.HK)承销。

前者在2月27日结算，後两者则在2月28日。

假设采用掉期利率中间价，一年期港元存款证, 利率相当於为Hibor加码120个基点,或Libor加码125个基点。

同时, 农行香港亦完成了一笔由澳洲国民银行安排的6亿元人民币一年期点心存款证，票息为零，发行价未见透露。结算日在2月28日。

由中国四大银行发行的类似存款证, 现时利率约在2.5%-2.6%, 低於上星期2.7%。(完)

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