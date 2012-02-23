〔中港个股〕农行香港分行发行三笔合计17.28亿港元存款证--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)的香港分行通过三笔存款证交易，合共融资17.28亿港元（2.22亿美元）。
其中包括一笔10亿港元一年期零票息存款证，经澳洲国民银行(NAB.AX)安排，但发行价未见透露。
另外两笔交易为5亿港元2.25年期浮息存款证, 利率为Hibor加码131个基点, 由瑞银UBSN.VX主理; 及2.28亿港元一年期固息存款证, 利率为1.6%, 由渣打(2888.HK)承销。
前者在2月27日结算，後两者则在2月28日。
假设采用掉期利率中间价，一年期港元存款证, 利率相当於为Hibor加码120个基点,或Libor加码125个基点。
同时, 农行香港亦完成了一笔由澳洲国民银行安排的6亿元人民币一年期点心存款证，票息为零，发行价未见透露。结算日在2月28日。
由中国四大银行发行的类似存款证, 现时利率约在2.5%-2.6%, 低於上星期2.7%。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。