〔金砖国家〕2月22日股汇市收盘纵览

路透2月23日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月22日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.01%,报1,064.56点.

中国股市:沪综指收升至近三个月高点.上海或扩大二套房购买资格范围的消息,令市场对调控政策放松的预期再度升温,地产类股大涨并带动券商等相关板块走高.分析人士称,投资者在芜湖新政夭折後对今日利好消息有所保留并多持观望态度,但金融地产权重股整体上涨对大盘提振作用较大,市场信心得到一定程度恢复,短线股指料继续震荡上试.沪综指.SSEC收报2,403.587点,涨22.157点或0.93%,创去年11月29日2,414.259点以来最高收位.今日沪市A股成交金额增至1,088亿元人民币,创近四个月新高.沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,598.4点,涨1.42%,成交量为357,698手.[.SSCN]

香港股市:连续第二日收高,扳回盘初跌幅,中资地产股的强劲表现盖过了利丰(0494.HK)的疲势.此前沃尔玛(WMT.N)公布的业绩弱於预期,拖累利丰下跌.恒生指数.HSI收盘升0.33%至21,549.28点,恒生国企指数.HSCE收高1.15%至11,823.6点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS微幅收涨.汇丰2月中国制造业PMI初值仍处在荣枯分水岭下方,未能明显提振经济前景预期,机构心态平稳,人民币延续近期盘整走势.交易员并指出,欧元涨势迅速衰退,国际汇市也逐渐走稳,再考虑到近期国内政策面平稳,人民币走势缺乏方向指引,汇价在观望中整固蓄势.[CNY/CN][ID:nCN1405090]

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印度股市:收跌,扳回早盘跌幅,因投资者变得谨慎,并在指标股指上日创下近七个月最高收位後了结获利.指标BSE指数.BSESN收跌1.54%或283.36点,报18,145.25点,24支成分股收跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比收高,强劲的资本流入抵消了印度石油进口商的美元需求及股市疲软的影响,卢比前景仍呈正面.卢比兑美元INR=D2收涨0.2%,报49.22/23,盘中交投於49.1650-49.3050.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,642.010点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.08%,报876.93点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.44%,报29.6800卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.45%,报39.2526卢布.

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巴西股市:拉美股市走势动荡,欧洲和中国经济数据弱於预期,及对希腊可能很难达到新援助协议要求的担忧都打压市场人气.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌0.17%,周一和周二因狂欢节假期休市.[ID:nL2E8DMB3A]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元涨至近四个月来的最高水准,可能迫使央行干预汇市.雷亚尔兑美元BRBYBRL=涨0.41%,报1.7070,在周一和周二因狂欢节假期休市後,市场开始消化本周稍早的正面消息.[ID:nL2E8DMD2W]

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南非股市:微跌约0.5%,Impala Platinum (IMPJ.J)下跌,此前该公司称其4月交付量将因主要矿场发生罢工而减少一半.综合指数.JALSH跌0.4%,报34,006.52点,2月2日曾触及34,460.57点纪录高位.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.49%,报30,288.89点,本月稍早曾触及2008年中以来最高水准.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3几无变动,报7.73,料将从全球事件中找寻指引.技术面而言,兰特可能走软并下看7.87或7.88,上周其曾测试该位但最终获得支撑.[ZAR/](完)