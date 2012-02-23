〔中国企业〕国际海运集装箱3.75亿美元联贷案有四家台资银行参与--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，银行业人士称,中国国际海运集装箱（集团）股份（CIMC）已将3.25年定期贷款金额由3亿美元提高至3.75亿美元,有10家银行参与。
10家银行之中有4家为台资银行,包括玉山银行、第一银行、兆丰银行及合作金库银行。其余六家为东亚银行(0023.HK)、三菱东京UFJ银行(8306.T)、澳洲联邦银行(CBA.AX)、恒生银行(0011.HK)、菲律宾首都银行（Metrobank）、及深圳发展银行(000001.SZ)。
这是去年9月监管当局放宽中国授信业务的限制後,第二度有台资银行参与中国国营企业初级市场联贷案。
第一银行是台湾主要公股金控--第一金控(2892.TW)的旗舰子公司.
一些贷款业务银行人士称,随着两岸金融业开放脚步加速,预料今年将有更多台资银行参与大陆的联贷案。
“除了收益较高之外,许多台资银行迫切希望与中国企业借款方展开业务关系,”香港一名台资银行企业贷款业务人士称。
汇丰(0005.HK)、INGING.AS及渣打银行(2888.HK)为牵头安排行及簿记管理行,贷款将分期偿还,此案已获中国国家外汇管理局批准。
此笔贷款是由中国国际海运集装箱（香港）具名借入,由CIMC担保,含所有费用的最高价码为285个基点,利率较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码230个基点。计算2.5年宽限期後,贷款平均年限为2.71年。
本周将举行签约仪式。资金用於营运资金及海外投资。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。