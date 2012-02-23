〔中国企业〕国际海运集装箱3.75亿美元联贷案有四家台资银行参与--IFR

路透2月23日电---据汤森路透旗下IFR报导，银行业人士称,中国国际海运集装箱（集团）股份（CIMC）已将3.25年定期贷款金额由3亿美元提高至3.75亿美元,有10家银行参与。

10家银行之中有4家为台资银行,包括玉山银行、第一银行、兆丰银行及合作金库银行。其余六家为东亚银行(0023.HK)、三菱东京UFJ银行(8306.T)、澳洲联邦银行(CBA.AX)、恒生银行(0011.HK)、菲律宾首都银行（Metrobank）、及深圳发展银行(000001.SZ)。

这是去年9月监管当局放宽中国授信业务的限制後,第二度有台资银行参与中国国营企业初级市场联贷案。

第一银行是台湾主要公股金控--第一金控(2892.TW)的旗舰子公司.

一些贷款业务银行人士称,随着两岸金融业开放脚步加速,预料今年将有更多台资银行参与大陆的联贷案。

“除了收益较高之外,许多台资银行迫切希望与中国企业借款方展开业务关系,”香港一名台资银行企业贷款业务人士称。

汇丰(0005.HK)、INGING.AS及渣打银行(2888.HK)为牵头安排行及簿记管理行,贷款将分期偿还,此案已获中国国家外汇管理局批准。

此笔贷款是由中国国际海运集装箱（香港）具名借入,由CIMC担保,含所有费用的最高价码为285个基点,利率较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码230个基点。计算2.5年宽限期後,贷款平均年限为2.71年。

本周将举行签约仪式。资金用於营运资金及海外投资。(完)

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