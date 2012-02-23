〔中国经济〕放宽社会资本医疗机构准入,举办非营利机构优先支持--国务院

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月23日电---中国国务院常务会议要求,放宽社会资本举办医疗机构的准入,对各类社会资本举办非营利性医疗机构给予优先支持.
新华社周三晚间报导,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署"十二五"期间深化医药卫生体制改革工作.
"鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构,鼓励具有资质的人员依法开办私人诊所,"会议称.
会议要求,"十二五"(2011-2015年)期间要加快健全全民医保体系,提高基本医疗保障水平,到2015年,城镇居民医保和新农合政府补助标准提高到每人每年360元人民币以上,三项基本医保政策范围内住院费用支付比例均达到75%左右.
此外,要改革完善医保支付和医疗救助制度,积极发展商业健康保险,积极推进公立医院改革,破除"以药养医"机制;推进药品生产流通领域改革,积极发展医疗服务业.
会议称,2015年要实现县级公立医院阶段性改革目标,全面推开城市公立医院改革.(完)
--发稿 沈燕;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。