《中国已公布新股发行上市日程表》--2月23日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/28 深 蓝英装备 300293 1,500 -- -- 民生证券 3/2 2/29 深 博雅生物 300294 不超过1,902.03 -- -- 华泰联合 3/5 2/29 深 雪迪龙 002658 3,438 -- -- 民生证券 3/5 2/29 深 京威股份 002662 不超过7,500 -- -- 国信证券 3/5 3/1 深 三六五网 300295 不超过1,335 -- -- 国信证券 3/6 3/2 深 中泰桥梁 002659 不超过3,900 -- -- 平安证券 3/7 3/5 深 利亚德 300296 不超过2,500 -- -- 中信建投 3/8 *3/5 深 克明面业 002661 不超过2,077 -- -- 华泰联合 3/8 *3/5 深 蓝盾股份 300297 不超过2,450 -- -- 广发证券 3/8 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/23 沪 吉视传媒 ( 601929.SS ) 22,400 7.00 37.19 中信证券 -- 沪 中国交建 -- -- 5.40 10.43 中银国际 国泰君安 -- 深 卡奴迪路 002656 -- 27.80 26.23 恒泰证券 -- 深 中科金财 002657 -- 22.00 29.73 东北证券 2/23 -- 深 吴通通讯 300292 -- 12.00 23.67 东吴证券 2/24 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 乔艳红