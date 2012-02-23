《中国已公布新股发行上市日程表》--2月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
2/28 深 蓝英装备 300293 1,500 -- -- 民生证券 3/2
2/29 深 博雅生物 300294 不超过1,902.03 -- -- 华泰联合 3/5
2/29 深 雪迪龙 002658 3,438 -- -- 民生证券 3/5
2/29 深 京威股份 002662 不超过7,500 -- -- 国信证券 3/5
3/1 深 三六五网 300295 不超过1,335 -- -- 国信证券 3/6
3/2 深 中泰桥梁 002659 不超过3,900 -- -- 平安证券 3/7
3/5 深 利亚德 300296 不超过2,500 -- -- 中信建投 3/8
*3/5 深 克明面业 002661 不超过2,077 -- -- 华泰联合 3/8
*3/5 深 蓝盾股份 300297 不超过2,450 -- -- 广发证券 3/8
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
2/23 沪 吉视传媒 (601929.SS) 22,400 7.00 37.19 中信证券
-- 沪 中国交建 -- -- 5.40 10.43 中银国际
国泰君安
-- 深 卡奴迪路 002656 -- 27.80 26.23 恒泰证券
-- 深 中科金财 002657 -- 22.00 29.73 东北证券 2/23
-- 深 吴通通讯 300292 -- 12.00 23.67 东吴证券 2/24
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--整理 冉莹; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。