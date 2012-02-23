〔美股业绩〕惠普第一季获利大降,预计第二季获利逊於华尔街预估(更新版)

(新增细节)

* 营收下降7%

* 关键产品部门营收下滑

路透旧金山2月22日电---全球第一大计算机生产商惠普(HPQ.N)公布,第一季获利下滑近44%.同时该公司预计,第二季获利将低於华尔街预估,因个人电脑和打印机销售情况不佳.

惠普公布,三大关键部门季度营收均出现下滑,分别是个人电脑、打印机和企业设备.

惠普称,公司第一财季净利为14.7亿美元,合每股盈余(EPS)为0.73美元,低於上年同期的26亿美元,或1.17美元.

不计特殊项目的EPS为0.92美元,超出汤森路透I/B/E/S得出的分析师预估均值0.87美元.

第一季营收减少7%至300亿美元,略低於华尔街预估.

个人系统集团的营收下滑15%,打印机集团下滑7%,因消费者需求疲软.

企业服务器、存储及网络设备集团营收减少10%.

惠普称,预计第二财季非一般公认会计原则(GAAP)摊薄後的EPS为0.88-0.91美元,低於华尔街预估.

该公司重申,全年非GAAP的EPS至少为4美元.

惠普股价盘後跌至约28.65美元.常规交易时段收低1.39%,至28.94美元.(完)