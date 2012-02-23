〔美股业绩〕惠普第一季获利大降,预计第二季获利逊於华尔街预估(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 营收下降7%
* 关键产品部门营收下滑
路透旧金山2月22日电---全球第一大计算机生产商惠普(HPQ.N)公布,第一季获利下滑近44%.同时该公司预计,第二季获利将低於华尔街预估,因个人电脑和打印机销售情况不佳.
惠普公布,三大关键部门季度营收均出现下滑,分别是个人电脑、打印机和企业设备.
惠普称,公司第一财季净利为14.7亿美元,合每股盈余(EPS)为0.73美元,低於上年同期的26亿美元,或1.17美元.
不计特殊项目的EPS为0.92美元,超出汤森路透I/B/E/S得出的分析师预估均值0.87美元.
第一季营收减少7%至300亿美元,略低於华尔街预估.
个人系统集团的营收下滑15%,打印机集团下滑7%,因消费者需求疲软.
企业服务器、存储及网络设备集团营收减少10%.
惠普称,预计第二财季非一般公认会计原则(GAAP)摊薄後的EPS为0.88-0.91美元,低於华尔街预估.
该公司重申,全年非GAAP的EPS至少为4美元.
惠普股价盘後跌至约28.65美元.常规交易时段收低1.39%,至28.94美元.(完)
--编译 程琳;审校 吴云凌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。