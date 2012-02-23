《中国报摘》--中国证券报2月23日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,当前和今後一段时期,证监会将开发更多面向农业和农民的证券期货产品,显着提高公司类债券融资比重,进一步改善市场价格结构不合理状况,切实解决新股发行价格过高和恶炒绩差股问题等.

* 其他:

--中国人民银行调查统计司司长盛松成表示,当前中国正处於资本账户开放战略机遇期.中国资本项目开放的风险不大,不能过分强调利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟再进行资本账户开放.可用5-10年的时间,依次审慎开放不动产、股票及债券交易.

--国务院总理温家宝召开国务院常务会议指出,"十二五"期间(2011-2015年)要放宽社会资本举办医疗机构准入.到2015年,城镇居民医保和新农合政府补助标准提高到每人每年360元以上,三项基本医保政策范围内住院费用支付比例均达到75%左右.

--中电联相关负责人透露,由其牵头的标准工作组计划上半年完成40多项光伏标准的编写,将以此构建光伏并网关键标准的主要骨架.

--国家统计局数据显示,2011年全国万元国内生产总值(GDP)能耗下降2.01%,当年能源消费总量为34.8亿吨标准煤,比前一年增长7%.其中，煤炭、原油、天然气、电力消费量分别增长9.7%、2.7%、12.0%和11.7%.

--国土资源部通知称,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,继续以保障性安居工程用地落实为重点做好住房用地供应工作,避免土地供应总量、结构和价格大起大落.

--已停牌四个月的*ST兴业(600603.SS)公告称,公司拟向控股股东厦门大洲控股集团及相关第三方,发行股份购买其持有的新疆某矿业有限公司100%股权,公司也将因此转型矿业开采.

--中国大型房地产商--万科(000002.SZ)200002.SZ公布备受关注的安信地板首份检测报告称,万科武汉魅力之城项目复检的安信实木复合地板所检指标全部合格,其中甲醛释放量指标仅为0.2mg/L.

--曙光股份(600303.SS)公告称,公司拟以不低於6.37元/股非公开发行股票不超过2.35亿股,募集不超过15亿元,用於车桥项目、补充流动资金和偿还部分银行贷款.(完)

--整理 曾菱; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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