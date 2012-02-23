〔中国金融〕切实解决新股发行价过高,加大扶持农业和小微企业--证监会主席

* 切实解决新股发行价过高

* 加大资本市场对农业和小微企业支持

* 提高公司类债券融资比重

* 抓紧完善退市和分红制度

路透北京2月23日电---中国新股扩容节奏过快及定价较高一直受到投资者批评.证监会主席郭树清日前重申,要继续深化新股发行制度改革,切实解决发行价格过高和恶炒绩差股问题;同时要抓紧完善退市和分红制度.

证监会网站刊登的新闻稿援引郭树清日前主持召开经济学家座谈会的讲话,并称要推动资本市场更好地服务于经济发展方式转变,加大对农业、科技创新和小微型企业等薄弱领域的支持.

"当前,在股票市场上,上市公司'优质不优价',部分参与者热衷於'炒新股、炒小股、炒差股'的现象仍比较突出,"他指出.

证监会投资者保护局有关负责人亦表示,培育健康成熟的投资文化,是当前服务投资者的重要内容.目前正考虑推动建立独立第三方评估机构,通过对招股说明书等材料进一步解读揭示风险,帮助投资者了解拟发行公司的投资价值.

据国内媒体统计,2009年6月重启新股发行至今年1月9日期间,国内新股发行平均市盈率(PE)为53.27倍,较2006-2008年期间的新股平均PE值27.47倍高出近一倍.而新股"破发"也成为常见现象,这两年半来有109只新股上市首日即破发,占比达15%.

"如果投资者能够认真研究公司的基本面,潜心寻找具有发展潜力的股票,不盲目追新、跟风、炒作概念,股市结构就会好转,市场秩序就会好转,投资价值就会提升,"上述负责人指出.

上海证券交易所2010年以来的统计显示,沪市新股上市首日涨幅逐年减小,新股上市後短期内股价跌幅超过大盘.新股上市後30个交易日至70个交易日期间,剔除上证综指涨跌幅影响,股价较首日收盘价的跌幅从6.51%扩大至10.65%.

沪综指.SSEC2011年累计下跌21.7%.统计显示,2011年共有282家企业在A股市场首发上市,220家企业实施股权再融资,全年股票融资5,073亿元人民币.

**加大资本市场对农业的支持**

当前,农业、食品以及科技创新、小型微型企业发展仍然是中国经济社会发展的薄弱领域.

郭树清提出,资本市场要主动贴近"三农"(农业、农村、农民)需求,提升对农业、食品工业的资本市场支持服务能力,开发更多面向农业和农民的证券期货产品.

同时,亦要积极研究为处於不同发展阶段,特别是处於早期创业阶段的高新技术企业、小型微型企业提供股本和债券融资.

他还提出,必须进一步改善企业融资结构.加快完善多层次资本市场体系,进一步优化股本和期货市场的层次结构,显着提高公司类债券融资比重.

郭树清并称,要抓紧完善退市和分红制度,切实加强和改进市场监管.

2001-2011年间,中国上市公司现金分红占净利润的比例仅为25.3%,而国际成熟市场该比例通常在40-50%;同期,Ａ股市场累计完成税後现金分红总额为1.72万亿元,而上市公司累 计募集资金4.05万亿元,实际现金分红约占融资总额的42.5%.(完)

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