〔中国经济〕新材料十二五规划发布,产值年均增长拟超25%

路透北京2月23日电---中国工业和信息化部周三发布新材料产业"十二五"(2011-2015年)发展规划,称到2015年中国新材料产业总产值达2万亿元人民币,年均增长率超过25%,推广30个重点新材料品种.

工信部网站的规划并称,到2015年要打造10个创新能力强、具有核心竞争力、新材料销售收入超150亿元的综合性龙头企业,培育20个新材料销售收入超过50亿元的专业性骨干企业,建成若干年产值超过300亿元的新材料产业基地和产业集群.

规划称,到2015年,中国建立起具备一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系,突破一批国家建设急需、引领未来发展的关键材料和技术.

同时,新材料产品综合保障能力提高到70%,关键新材料保障能力达到50%,实现碳纤维、钛合金、 耐蚀钢、先进储能材料、半导体材料、膜材料、丁基橡胶、聚碳酸酯等关键品种产业化、规模化.

规划称,"十二五"期间,特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料将是中国重点发展的新材料品种.

目前中国新材料产业总体发展水平与发达国家有较大差距,新材料自主开发能力薄弱,大型材料企业创新动力不强,关键新材料保障能力不足;产学研用相互脱节,产业链条短,新材料推广应用困难;新材料产业缺乏统筹规划和政策引导等.

新材料涉及领域广泛,一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进後性能明显提高和产生新功能的材料,主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料.(完)

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