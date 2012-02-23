版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 08:19 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌,大宇造船因英国海军项目逆市上涨

路透首尔2月23日电---韩国股市周四开盘下跌,从上日触及的六个半月收盘高位回落,综合指数最大的成分股三星电子(005930.KS)下滑2.6%.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11跌1.08%,报2,006.83点.

大宇造船(042660.KS)逆市上涨1.5%,此前其被英国海军7.15亿美元的项目选为优先投标商.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐