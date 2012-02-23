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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 08:22 BJT

〔日本股市〕盘初持稳,日圆下挫支撑市场人气

路透东京2月23日电---日股日经指数周四盘初持稳,日圆下跌支撑市场人气,但本周有关希腊援助协议的乐观情绪被欧洲经济新忧虑冲淡.

日经指数.N225下跌0.07%,至9,547.73点.东证股价指数.TOPX跌0.2%,至824.10点.(完)

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--编译 许娜;审校 王丽鑫

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