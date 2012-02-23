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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 08:29 BJT

《中国报摘》--金融时报2月23日

* 头版头条:

--中国保监会2011年"两会"建议提案办理完毕,代表和委员们提出,要尽快建立农业保险法制体系,增加农业保险新品种,拓展试点区域,扩大农业保险覆盖面,完善再保险机制等.

* 其他:

--中国银监会主席尚福林强调,要进一步提高银行业对外开放质量和水平,今年无论是国际经济形势还是国内经济形势都存在很大不确定性,国际经济金融动荡及中国经济运行中的一些风险因素,对外资银行的影响不容忽视,外资银行监管工作任重道远.

--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章称,要加强对政府融资平台贷款、房地产贷款、理财业务、新兴业务等重点业务、领域的风险防范,坚决防止不良贷款反弹.

--央行调统司法部课题报告认为,中国加快资本账户开放的条件基本成熟,资本账户开放总体利大於弊,积极推进资本账户开放是中国经济发展的内在要求,资本账户开放的风险基本可控.(完)

--整理 李文科; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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