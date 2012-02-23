《中国报摘》--金融时报2月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国保监会2011年"两会"建议提案办理完毕,代表和委员们提出,要尽快建立农业保险法制体系,增加农业保险新品种,拓展试点区域,扩大农业保险覆盖面,完善再保险机制等.
* 其他:
--中国银监会主席尚福林强调,要进一步提高银行业对外开放质量和水平,今年无论是国际经济形势还是国内经济形势都存在很大不确定性,国际经济金融动荡及中国经济运行中的一些风险因素,对外资银行的影响不容忽视,外资银行监管工作任重道远.
--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章称,要加强对政府融资平台贷款、房地产贷款、理财业务、新兴业务等重点业务、领域的风险防范,坚决防止不良贷款反弹.
--央行调统司法部课题报告认为,中国加快资本账户开放的条件基本成熟,资本账户开放总体利大於弊,积极推进资本账户开放是中国经济发展的内在要求,资本账户开放的风险基本可控.(完)
--整理 李文科; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。