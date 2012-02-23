〔路透基点〕东海岛石化产业园区寻求40亿元人民币贷款--报载

路透香港2月22日电---汤森路透旗下基点报导,据官方报纸,中国广东湛江市东海岛石化产业园区正寻求40亿元人民币贷款,用於一项工程项目.

湛江日报周一报导称,中国建设银行赢得是次贷款的主办银行头衔,其它六家银行将参贷.

未联系到建设银行对此置评.

一当地大型商业银行的消息人士称,条款尚未敲定.

筹得资金将用於该园区的围堰工程项目.

报导称,该工程项目的唯一承包商是中国铁建股份有限公司.中国新华社稍早报导,中国铁建去年11月与湛江开发区签署联合开发协议,向该工程基础设施项目投资300亿元人民币.

湛江开发区管理委员会一名消息人士称,这项贷款将通过中国铁建设立的特殊目的工具筹借,并补充称中国铁建子公司--中国铁建投资有限公司也参与这项工程项目.

东海岛是广东省最大的岛屿,也是中国的第五大岛屿.

中国铁建是香港和上海上市公司.(完)