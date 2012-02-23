〔路透基点〕东海岛石化产业园区寻求40亿元人民币贷款--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港2月22日电---汤森路透旗下基点报导,据官方报纸,中国广东湛江市东海岛石化产业园区正寻求40亿元人民币贷款,用於一项工程项目.
湛江日报周一报导称,中国建设银行赢得是次贷款的主办银行头衔,其它六家银行将参贷.
未联系到建设银行对此置评.
一当地大型商业银行的消息人士称,条款尚未敲定.
筹得资金将用於该园区的围堰工程项目.
报导称,该工程项目的唯一承包商是中国铁建股份有限公司.中国新华社稍早报导,中国铁建去年11月与湛江开发区签署联合开发协议,向该工程基础设施项目投资300亿元人民币.
湛江开发区管理委员会一名消息人士称,这项贷款将通过中国铁建设立的特殊目的工具筹借,并补充称中国铁建子公司--中国铁建投资有限公司也参与这项工程项目.
东海岛是广东省最大的岛屿,也是中国的第五大岛屿.
中国铁建是香港和上海上市公司.(完)
--编译 杜明霞;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。