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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 08:34 BJT

〔表格〕2月18日止当周外资在日本股市买超2,645亿日圆

路透东京2月23日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周在日本股市买超2,645亿日圆,为连续第八周买超.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

2月12-18日 +264.5 -661.7 +619.4

2月5-11日 +128.5r +40.3 +190.0

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

2月12-18日 -105.6 -99.9 +64.7

2月5-11日 -63.8 +1,014.3r +55.9 (完)

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--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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