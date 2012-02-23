更正:〔欧洲经济〕欧盟将坚守撙节计划,但或考虑给出少量回旋余地

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
(更正:因译文有误,内文倒数第三段改为...已宣布的撙节"113亿欧元",非"133亿欧元")
* 欧盟周四料将下调成长预估
* 放宽赤字目标理由增加,关注经济成长
* 西班牙和其它国家希望欧盟"理解"
* 但欧盟执委会和德国为撙节和新预算法规辩护
路透布鲁塞尔/马德里2月22日电---经济环境趋於黯淡,或令欧盟放宽对西班牙等国的赤字目标,但不会减弱整体撙节行动,因欧洲正竭力为延宕两年之久的债务危机画上句号.
欧盟执委会周四将公布2012年和2013年最新预估.消息人士认为,预估将显示经济活动大降,并引发成员国之间对修改今明两年目标的新争论,该目标此前已达成一致.
一名知情欧盟高官向路透表示,现有赤字目标将会愈发难以实现,可能会在5月11日欧盟公布另一次预估时进行修改.
这名官员表示:"(欧盟)执委会并不想因坚持不实际的目标而被认为不可理喻,因此会做出一些调整,"
根据其他三名消息人士表示,欧盟执委会或允许成员国赤字稍稍超出2012年目标,但需严格遵守2013年目标.大部分国家此前同意在2013年前将赤字与国内生产总值(GDP)之比降至欧盟规定的3%以下.
欧盟也可能在公布对去年11月所作预估的更新值後,决定再给成员国一年时间,即到2014年实现该目标.欧盟11月预期今明两年经济将分别成长0.5%和1.5%.
消息人士之一表示,西班牙和其他国家希望欧盟执委会能表示"理解",因许多欧洲国家三年来第二度发生衰退.但该人士亦谨慎表示,他预期只会有"小幅或极小"的修正.
西班牙报纸El Pais周三报导称,西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)将要求欧盟把西班牙的赤字目标从相当於GDP的4.4%,放宽至5%以上,以避免对经济成长和失业情况带来负面冲击.
"欧元集团(的财长)会对赤字进行讨论吗?或许会,但对於放宽目标,几乎没有或者根本没有这样的想法或同情心,"一位直接得知情况的欧元区官员表示,"举例来说,可以问问比利时人、北欧人或德国人."
在执委会的压力下,比利时於1月同意除了已宣布的撙节113亿欧元外,还要再冻结13亿欧元的支出.如今该国不愿意对其欧元区夥伴国宽容.
德国、芬兰和荷兰或卢森堡也不愿放宽目标,因为他们认为财政整合是未来持续成长的先决条件,就像执委会一样,坚决认为欧元区危机仍是一场信心危机.
"放宽目标不会有好处,"该名官员表示,因考量到这会损及欧盟自2009年底危机爆发以来所采取的更严格赤字规定和债务监督的信誉.(完)
--编译 梁睿雪/戴素萍;审校 程琳
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。
路透上海3月3日 - 虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行本周公开市场连续保持每日300亿元 逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全 国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。 他们并称，综合国内外因素来看，监管层金融去杠杆仍为题中之义，而宏观经济基本面延续稳中向好趋势 ，随着3月美联储升息预期逐步升温，未来货币政策将在运用逆回购及MLF等工具继续把控流动性整体稳定背景 下，不排除逆回购利率调升的可能性。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ---------------------------------
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 3月3日 100 2.35% 100 2.50% 100 2.65% 300 7,300 3月2日 100 2.35% 100 2.50% 100 2.65% 300 7,800 3月1日 100 2.35% 100 2.50% 100 2.65% 300 8,500 2月28 100