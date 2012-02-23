《中国股市盘前看点》--2月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国2月18日当周初请失业金人数
--美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表情况
--欧洲央行(ECB)管委会会议,无利率决议.
**宏观经济和政策面**
--中国证监会主席郭树清表示,当前和今後一段时期,证监会将开发更多面向农业和农民的证券期货产品,显着提高公司类债券融资比重,进一步改善市场价格结构不合理状况,切实解决新股发行价格过高和恶炒绩差股问题等.
--央行调查统计司司长盛松成表示,中国资本项目开放的风险不大,不能过分强调利率市场化、汇率自由化或者人民币国际化条件完全成熟再进行资本账户开放.可用5-10年的时间,依次审慎开放不动产、股票及债券交易.
**重点行业和公司**
--银监会主席尚福林强调,要进一步提高银行业对外开放质量和水平,今年无论是国际经济形势还是国内经济形势都存在很大不确定性,国际经济金融动荡及中国经济运行中的一些风险因素,对外资银行的影响不容忽视,外资银行监管工作任重道远.
--国土资源部通知称,2012年要坚持房地产调控政策不动摇,继续以保障性安居工程用地落实为重点做好住房用地供应工作,避免土地供应总量、结构和价格大起大落.
--建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章称,要加强对政府融资平台贷款、房地产贷款、理财业务、新兴业务等重点业务、领域的风险防范,坚决防止不良贷款反弹.
--万科(000002.SZ)200002.SZ公布备受关注的安信地板首份检测报告称,万科武汉魅力之城项目复检的安信实木复合地板所检指标全部合格,其中甲醛释放量指标仅为0.2mg/L.
--*ST兴业(600603.SS)公告称,拟向控股股东厦门大洲控股集团及相关第三方,发行股份购买其持有的新疆某矿业有限公司100%股权,公司也将因此转型矿业开采.
**海外动向**
--美国股市周三由银行股领跌,标准普尔500指数在10个月高位前止步,此前欧洲企业活动疲弱的迹象重燃对海外市场经济衰退的担忧.道琼工业指数收低27.02点,或0.21%,至12,938.67点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线沪指站上2,400点可能性较大.(完)
--整理 冉莹; 审校 乔艳红
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。