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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 08:56 BJT

〔韩国汇市〕韩元因经济忧虑触及一周低位,公债期货上扬

路透首尔2月23日电---韩元兑美元周四早盘下跌,对欧元区经济下滑的担忧重燃使得全球风险资产遭抛.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,128.8韩元,此前低见1,129.0韩元,为2月16日以来最低.周三本地收报1,126.0韩元.

韩国股市综合股价指数.KS11早盘下跌1%,继近几个交易日大举买进後,外资转为卖超韩股.

0025GMT,三年期公债3月期货合约KTBc1上涨0.07点,至104.22,因经济忧虑增强固定收益资产的需求.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,128.8 1,126.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.0600/703 14.0599/732

韩国公债期货KTBc1 104.22 104.15

韩国综合股价指数.KS11 2,006.24 2,028.65

------------------------------------------------------- (完)

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 许娜;审校 徐文焰

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