〔中国金融〕上海首只跨境ETF上市准备就绪,跨境人民币结算"井喷"--报载

* 首支跨境ETF上市准备就绪

* 保险交易所积极推进中

* 跨境人民币结算现"井喷"

路透上海2月23日电---上海国际金融中心建设加速跑.第一财经日报周四报导称,跨境ETF(上市交易基金)产品在上海证券交易所上市的准备工作基本就绪,保险交易所也在积极推进过程中,且跨境人民币结算出现"井喷".

报导援引上海市金融办相关人士表示,跨境贸易人民币结算试点和交易规模继续扩大,境外人民币直接投资(ODI)和外资人民币直接投资(FDI)业务有序开展.

"在沪港金融合作方面,跨境ETF产品在上海证券交易所上市的准备工作基本就绪,"他并透露.

目前汇添富、海富通、华安、申银万国、国泰君安、海通证券(600837.SS)(6837.HK)等上海本地金融机构在港子公司获得首批RQFII(人民币合格境外机构投资者)试点额度,总额达60亿元人民币.

同时,境外企业在上海证券交易所发行人民币股票、境外企业在境内发行人民币债券等工作也在持续推进.

一位知情人士并透露,今年上海证监局还将推动扩大QFII(合格境外机构投资者)规模和数量,争取扩大RQFII试点范围和规模.

此外,上海市政府与保监会召开会议,明确成立由保监会牵头、相关部门和上海市政府参加的保险交易所推进工作小组.个人税收递延型养老保险产品试点方案和相关准备工作也在继续推进.

上交所今年还将继续支持本地优质企业在上证所主板市场发行上市.目前上海银行A股发行事宜正待证监会审批;而上海农商银行、国泰君安、东方证券正在积极筹备上市相关工作.

跨境人民币结算则出现"井喷".据悉,截至2011年末,上海地区跨境人民币业务结算量达到4,080亿元人民币,其中2011年业务量突破3,300亿元,约占全国当年总量的16%;其中办理各类资本项目跨境人民币业务641亿元.

在人民币回流渠道方面,境外主体参与境内金融市场也稳步推进.截至2011年末,已有40多家境外商业性金融机构进入银行间市场.(完)