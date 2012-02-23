〔新西兰经济〕震後重建及对亚洲的出口将推动新西兰经济成长--财长

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透惠灵顿2月23日电---新西兰财长英格利希周四表示,震後重建将在未来数年提振新西兰经济,对亚洲的出口将有助於抵消来自欧洲的风险.
英格利希重申,基督城200亿新西兰元(约合170亿美元)的震後重建支出将给国内经济注入动能,从2012年至2016年每年对经济增长带来约1.25个百分点的贡献.
"我们目前仅处在这个庞大且复杂项目的初步阶段,"英格利希向商业团体发表讲话称.
他还指出,全球风险或将威胁经济前景,政府计划通过出售资产以使2014/15年度重归小规模预算盈余.
"如果欧洲的形势糟糕到使全球经济陷入衰退的地步,那麽新西兰政府需要谨慎地观察这对该国经济和公共财政的影响,并采取适当的举措,"英格利希称."其他国家也需如此."
新西兰政府坚持其恢复预算盈余的计划,因随着欧洲债务危机久拖,全球投资者和评级机构对政府债务高企愈发敏感.
新西兰财政部上周将2012年3月止财年的经济成长预估从2.3%下调至1.9%,并将2013财年经济成长预估从3.4%下调至2.8%.[ID:nCN1392280]
英格利希表示,新西兰未来两年的经济成长仍料将强於欧元区、英国、日本、美国和加拿大,因为该国将从其两大贸易夥伴国--澳洲和中国更加强劲的经济增长中受益.
"(澳洲和中国)料将维持相对较高的经济增长率,"英格利希称.(完)
--编译 许娜;审校 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。