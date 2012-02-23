〔新西兰经济〕震後重建及对亚洲的出口将推动新西兰经济成长--财长

路透惠灵顿2月23日电---新西兰财长英格利希周四表示,震後重建将在未来数年提振新西兰经济,对亚洲的出口将有助於抵消来自欧洲的风险.

英格利希重申,基督城200亿新西兰元(约合170亿美元)的震後重建支出将给国内经济注入动能,从2012年至2016年每年对经济增长带来约1.25个百分点的贡献.

"我们目前仅处在这个庞大且复杂项目的初步阶段,"英格利希向商业团体发表讲话称.

他还指出,全球风险或将威胁经济前景,政府计划通过出售资产以使2014/15年度重归小规模预算盈余.

"如果欧洲的形势糟糕到使全球经济陷入衰退的地步,那麽新西兰政府需要谨慎地观察这对该国经济和公共财政的影响,并采取适当的举措,"英格利希称."其他国家也需如此."

新西兰政府坚持其恢复预算盈余的计划,因随着欧洲债务危机久拖,全球投资者和评级机构对政府债务高企愈发敏感.

新西兰财政部上周将2012年3月止财年的经济成长预估从2.3%下调至1.9%,并将2013财年经济成长预估从3.4%下调至2.8%.[ID:nCN1392280]

英格利希表示,新西兰未来两年的经济成长仍料将强於欧元区、英国、日本、美国和加拿大,因为该国将从其两大贸易夥伴国--澳洲和中国更加强劲的经济增长中受益.

"(澳洲和中国)料将维持相对较高的经济增长率,"英格利希称.(完)