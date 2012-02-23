《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日(I)

**上海证券报**

--证监会投资者保护局有关负责人称,证监会有关低收入者不宜投资股市的建议,以及倡导投资蓝筹股都是善意提醒,没有强制性;正在研究的退市制度将会充分考虑保护投资者合法权益;证监会并考虑推动建立独立第三方评估机构对招股说明书等进一步解读,以揭示风险.

--中国水电工程顾问集团公司副总工程师易跃春表示,"十二五"期间(2011-2015年)中国海上风电的发展目标为500万千瓦,2015年形成完整的海上风电产业链和服务体系;而到2020年海上风电的发展目标是3,000万千瓦.

--日照港(600017.SS)公告称,公司定向增发申请获证监会审核通过.公司将以每股4.27元的价格定向增发股份,以收购日照港集团的散杂货码头相关业务,及从事拖轮、理货的港口支持业务和相关资产.

--从重庆联合产权交易所获悉,亚洲最大的硝基复合肥生产基地和销售企业--天脊煤化工集团27.64%股份在该所进行预挂牌,转让股份评估值9.46亿元.

**人民日报**

--国务院日前通过《找矿突破战略行动纲要》,中国油气资源潜力大.未来10—20年,是中国工业化、城镇化、农业现代化进程的重要时期,矿产资源需求呈现刚性上升态势,资源短缺对中国经济发展的约束将进一步增强.

--国家统计局副局长谢鸿光称,中国经济正向内生自主增长转变,应进一步加大改革开放的步伐,加强对改革的顶层设计,有效推进各种阻碍经济可持续发展的体制和机制改革.

--国家电网公司近日发布2011年社会责任报告时透露,"十二五"(2011-2015年)期间该公司将为207.5万无电人口解决用电问题,预计2012年将为9.6万户超过40万无电人口解决用电问题.

**第一财经日报**

--从"2012年上海市国际金融中心建设工作推进小组工作会议"上获悉,沪上跨境人民币业务结算量突破4,000亿元;此外,跨境ETF产品在上海证券交易所上市的准备工作基本就绪.

**21世纪经济报 道**

--招商轮船(601872.SS)称,公司已经接到证监会批复,核准该公司向中石化、中国人寿等三个股东定向增发不超过8.58亿股新股,增发价格3.37元/股,拟募集资金额为28.93亿元.这笔资金将填补招商轮船为订造10艘超大型油轮(VLCC)所需55.58亿的资金需求.

--权威人士透露,截至2月20日,工、农、中、建四家大型银行新增贷款合计约750亿,尽管较前10天300多亿的新增量有明显改善,仍低於市场此前的预期.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/李文科; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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