澳新经济指标预测--2月23日-3月1日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月23日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月20日当周-----------------------------------
2月23日(四)
无重要经济指标公布.
2月24日(五)
无重要经济指标公布.
--------------------------------2月27日当周-----------------------------------
2月26日(日)
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 1月 顺差2.0 顺差3.38
进口(亿新西兰元) 1月 35.0 39.8
出口(亿新西兰元) 36.0 43.2
2月27日(一)
无重要经济指标公布.
2月28日(二)
2145 新西兰建筑许可 1月 -- +2.1%
2月29日(三)
0030 澳洲民间信贷 1月 -- +0.3%
房屋信贷 -- +0.4%
0030 澳洲零售销售 1月 -- -0.1%
0200 新西兰NBNZ企业信心 2月 -- +16.9%
2145 新西兰贸易条件指数(较前季) 第四季 -1.9% -0.7%
3月1日(四)
0030 澳洲建筑许可 1月终值 -- -1.0%
民间建筑许可 -- +0.2%
0030 澳洲资本支出(较前季) 第四季 -- +12.3%
工厂/机械资本支出(较前季) -- +6.3%
建筑资本支出(较前季) -- +17.1% (完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。