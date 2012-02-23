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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 09:13 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油跌破九个月高点,因美国原油库存增幅高於预期

路透新加坡2月23日电---美国原油期货周四脱离九个月高点,因行业数据显示美国上周原油库存增长幅度高於预期.

美国石油协会(API)数据显示,上周美国原油库存增幅高於预期,成品油库存也意外增长.

0015GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货CLJ2下跌0.35美元至每桶105.93美元.该合约结算价周三报每桶106.28美元,此为2011年5月4日来最高结算价位,当时近月合约收在每桶109.24美元.

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