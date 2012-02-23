〔中国公开市场〕今日不进行正回购操作,本周净投放20亿元--业内人士

路透上海2月23日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作,由此降准後首周公开市场全面告停.据此计算,本周公开市场将净投放为20亿元亿元人民币.

业内人士周三曾透露,公开市场一级交易商当日未被要求上报三个月期央行票据以及91天期正回购需求.这意味周四公开市场操作可能继续暂停.[ID:nCN1404268]

本周二央行公开市场操作已先行暂停.虽然央行公开市场一级交易商周一上报的需求中,有28天和91天两种正回购,没有央票.但最终公开市场仍未进行正回购操作.[ID:nCN1401520]

中国央行将自周五(24日)起下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降.但此举尚未在资金面上产生立竿见影的效果.业内人士认为,资金面吃紧是央行暂停公开市场操作的重要考量.

央行一般於周一和周三上午要求公开市场一级交易商上报投资需求,正常情况下该需求应包括不同期限的正回购和央票两种.如果未上报某类需求,该项操作当周基本不会进行.

央行公开市场上周一年期央票连续第七周停发,三个月品种亦缺席近两个月.具体操作上,仅进行了28天和91天期两次正回购操作,金额分别为60亿元人民币和100亿元,利率均走稳.[ID:nCN1393432]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.(完)