中国谴责名古屋市长否认南京大屠杀

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月22日电---中国周三谴责日本名古屋市长河村隆之（Takashi Kawamura）否认南京大屠杀事件，提醒日方应谨慎对待历史遗留问题。
最新争端表明，1931-1945年日军侵华仍影响着中日关系。
河村隆之对访日的南京官员称，1937年日军没有进行南京大屠杀。
河村隆之称：“当时南京的确有常规战争，但没有大屠杀。”
河村隆之告诉中国代表团，他的父亲二战结束时在南京得到市民善待。
“如果发生过南京大屠杀，那为何仅在八年後，南京人民还对日本士兵如此友好？”
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“关於日本名古屋市长否认南京大屠杀事件，中方已公开表明严正立场，同时向日方提出交涉表明严重关切。”
“南京市做出暂停与名古屋市官方交往的决定，我们对此表示理解和支持。”
今年是中日邦交正常化40周年，洪磊表示，在这样一个重要年份，日方应谨慎对待敏感历史问题。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。