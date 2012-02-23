〔中国法规〕妥善审理民间借贷案件,保障民间借贷的积极补充作用--最高法院

路透北京2月23日电---近日因集资诈骗罪二审被裁定死刑的"吴英案"在中国引发热议.中国最高人民法院日前表示,要求各级法院妥善审理民间借贷等金融案件,保障民间借贷对正规金融的积极补充作用.

最高法院网站刊登的"防范化解金融风险和推进金融改革发展指导意见"指出,要依法认定民间借贷合同的效力,保护合法的民间借贷法律关系,提高资金使用效率,推动中小微企业"融资难、融资贵"问题的解决.

"要依法保护合法的借贷利息,遏制民间融资中的高利贷化和投机化倾向,规范和引导民间融资健康发展",意见称.

浙江省高级人民法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑.之後一些知名学者和律师为吴英求情,认为吴英的犯罪行为背後有着深刻的制度原因,而且很多网友认为吴英罪不至死.

民间借贷在中国特别是经济发达的长三角一带异常活跃.尽管中国的法律只保护不高於银行同期贷款利率四倍的民间借贷,但是由於正规金融机构对借贷风险控制得极为严格,许多企业仍然冒着风险高息从民间借款.

最高法院并指出,要高度重视和妥善审理涉及地下钱庄纠纷案件,严厉制裁地下钱庄违法行为,遏制资金游离于金融监管之外,维护安全稳定的信贷市场秩序.

而为规范融资担保和典当等融资行为,指导意见还要求,加强对融资性担保公司、典当行、小额贷款公司、理财咨询公司等市场主体融资交易的调研和妥善审理相关纠纷案件,切实防范融资担保风险向金融风险的转化.

最高法院提供数据显示,2005年至2010年6月,非法集资类案件超过一万起,涉案金额1,000多亿元人民币,每年约以2,000起、集资额200亿元的规模快速增加.

此前,最高人民法院亦明确了非法集资刑事案件的具体界限,并列举包括通过虚假售房、虚假转让股权及发售虚构债券等方式,向社会公众吸收资金的十种行为.[ID:nCN1526929]

最高法院表示,对於众多债权人向同一金融机构集中提起的系列诉讼案件等,相关的不同地区、不同审级法院之间应加强信 息沟通,需在上级法院的统一指导下探索集中受理、诉讼保全、集中审理、协调执行,以防范金融风险扩散.

"避免各地法院针对同一金融机构的同类案件出现裁判标准不统一,以及针对同一金融机构的多个案件在执行中出现矛盾和冲突的现象,依法平等保护各地债权人的合法权益,"最高法院称.(完)

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