〔中国热股〕泛海建设称大股东信托融资170亿元开发煤矿,早盘股价涨停

路透上海2月23日电---中国泛海建设集团股份有限公司000046.SS周四早盘股价涨停,公司稍早公告确认其股东中国泛海正联合中信信托募资170亿元人民币开发煤矿项目,信托计划或会涉及泛海建设的股份转让.

泛海建设开盘报4.40元,稍後即封住涨停位4.55元,涨0.41元.

泛海建设公告称,中国泛海和中信信托正在合作发行总规模170亿元的信托计划,该计划将在五年内分期成立,所筹资金用於投资开发陕西榆林地区红墩界煤矿项目.目前已募集一期共20亿元资金,正在进行第二期20亿元的募集工作.

该信托所募资金将用於受让北京事通恒运90%股权、购买事通恒运特定资产收益权、向事通恒运增资以及受让泛海建设股票,北京事通恒运於2007年取得红墩界煤矿的探矿权.

有关受让泛海建设股份事宜,公告指出,由於该信托计划所涉及事项较多,截至目前，涉及受让泛海建设股份的时间、金额、股份比例等具体实施计划尚未最终确定,而且该信托计划当前已完成募集和正在募集的资金用途均不涉及受让泛海建设股份.

中国泛海承诺,一旦涉及到信托计划募集资金受让公司股份事项,将及时进行公告.中国泛海将在未来三年内仍保持对公司的绝对控股,并一如既往地支持公司的经营发展.

中国泛海是国内知名的民营企业集团,其业务涉及金融服务、房地产、能源、文化传媒和战略投资等多个领域.其持有泛海建设33.24亿股股票,占总股本的72.94%.(完)