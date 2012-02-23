《美国FED焦点》因有前车之鉴,美联储谨慎看待当前经济反弹

路透华盛顿2月22日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)的官员们拥有充分理由,以怀疑的目光来看待当前经济趋强迹象:他们有过因为过度乐观,而无法及时作出反应的前车之鉴.

虽然就业数据好转且通胀出现上升迹象,美联储的决策者没有排除未来数月再推一轮货币宽松的可能性.

这是因为,当预测今明两年前景时,很多决策者看到了大量恐打破当前温和复苏节奏的风险.

欧洲银行危机恶化与中东地缘政治紧张,是其中最明显的两大风险.但也有问题是来自美国国内,包括消费者需求低迷,且就业市场仍未摆脱前次衰退的阴影.

美国失业率最近几月迅速下滑,1月失业率创下三年低点8.3%,去年8月时还高居9.1%.这令美联储内外的分析师都倍感意外,因为整体经济的表现仍相对乏力.

美国2011年国内生产总值(GDP)仅增长1.7%.

"我们看到,失业率出现了与其他经济指标迥异的表现."旧金山联储总裁威廉姆斯本月稍早对记者表示.

美联储以往的预测记录并不那麽辉煌,因此联储官员们不愿仅因一些经济趋强迹象就宣告胜利,也就可以理解了.

在金融危机发生前,包括贝南克在内的联储官员,都曾淡化房市下滑与其可能导致经济脱轨的前景,不仅如此,他们之前对2011年经济增长的预测也被证明太过乐观.去年年初,其预计经济增长率将介於3.4-3.9%.

对失业率优於预期的一个可能解释是,当之前经济陷入衰退时,雇主们实施了太大力度的裁员,以致于现在不得不进行新一轮招聘.那时,雇主裁员的力度相比需求下滑幅度显得太大,超出了分析师的预期.

然而,如果这是正确的解释,劳动市场受到的提振会很快消退,失业率应会出现新一轮的停滞.

原因又或者是,经济增长数据一直被低估,而失业率的下滑则描绘了真实的现状.这个理论更难证明--只有时间才能道出它的对错.

另一个说法对分析师而言将尤其可怕.它认为,经济衰退已经严重且永久削弱了美国经济的潜在增长率.这将大大缩减美联储放宽政策的空间,并可能促使比很多人预期都要早的政策紧缩需求.