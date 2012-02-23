《美国FED焦点》因有前车之鉴,美联储谨慎看待当前经济反弹

路透华盛顿2月22日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)的官员们拥有充分理由,以怀疑的目光来看待当前经济趋强迹象:他们有过因为过度乐观,而无法及时作出反应的前车之鉴.
虽然就业数据好转且通胀出现上升迹象,美联储的决策者没有排除未来数月再推一轮货币宽松的可能性.
这是因为,当预测今明两年前景时,很多决策者看到了大量恐打破当前温和复苏节奏的风险.
欧洲银行危机恶化与中东地缘政治紧张,是其中最明显的两大风险.但也有问题是来自美国国内,包括消费者需求低迷,且就业市场仍未摆脱前次衰退的阴影.
美国失业率最近几月迅速下滑,1月失业率创下三年低点8.3%,去年8月时还高居9.1%.这令美联储内外的分析师都倍感意外,因为整体经济的表现仍相对乏力.
美国2011年国内生产总值(GDP)仅增长1.7%.
"我们看到,失业率出现了与其他经济指标迥异的表现."旧金山联储总裁威廉姆斯本月稍早对记者表示.
美联储以往的预测记录并不那麽辉煌,因此联储官员们不愿仅因一些经济趋强迹象就宣告胜利,也就可以理解了.
在金融危机发生前,包括贝南克在内的联储官员,都曾淡化房市下滑与其可能导致经济脱轨的前景,不仅如此,他们之前对2011年经济增长的预测也被证明太过乐观.去年年初,其预计经济增长率将介於3.4-3.9%.
对失业率优於预期的一个可能解释是,当之前经济陷入衰退时,雇主们实施了太大力度的裁员,以致于现在不得不进行新一轮招聘.那时,雇主裁员的力度相比需求下滑幅度显得太大,超出了分析师的预期.
然而,如果这是正确的解释,劳动市场受到的提振会很快消退,失业率应会出现新一轮的停滞.
原因又或者是,经济增长数据一直被低估,而失业率的下滑则描绘了真实的现状.这个理论更难证明--只有时间才能道出它的对错.
另一个说法对分析师而言将尤其可怕.它认为,经济衰退已经严重且永久削弱了美国经济的潜在增长率.这将大大缩减美联储放宽政策的空间,并可能促使比很多人预期都要早的政策紧缩需求.
在目前情况下,尽管近期在削减失业率上取得进展,被国会赋予物价稳定与充分就业目标的美联储在就业一面仍远未达标.因此,为何美联储没有再来一轮货币政策刺激呢?