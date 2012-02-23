《全球主要央行动态》--2月23日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月16日-2月23日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,尽管近期经济有改善迹象,但复苏还是"慢得令人沮丧".经济复苏缓慢限制了有利放贷的机会.他称社区银行金融状况看来已有所加强.而尽管低利率压制了银行利润,但宽松货币政策对银行获利能力的整体影响"几乎肯定是"积极的.[ID:nCN8517528]

2月21日公布的美联储会议记录显示,波士顿联邦储备银行在1月希望下调贴现率.根据会议记录,波士顿联储银行希望将贴现率由目前的0.75%下调至0.5%,因预计经济成长缓慢、楼市持续疲弱以及失业率居高不下等.[ID:nCN8519979]

纽约联邦储备银行公布了一项1月的调查显示,美国初级交易商平均预估美国在2014年上半年上调利率的机率最高.但调查显示预期首次升息在2014年下半年的机率也差不多高,在此同时,预期首次升息在2014年之前或之後的逐渐减少.初级交易商预估中值为,美联储料在2014年第二季升息,为2008年12月降息至近零水准後首次升息.[ID:nCT0433986]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)希望其下周第二次提供低成本超长期资金之举将是最後一次,并把确保欧元区长期前景的任务交还给区内各国政府.ECB管委会重要成员私下希望,2月29日贷款操作的需求能远低於部分人士预期的1万亿(兆)欧元,从而支持其有关这应是最後一次此类操作的观点.[ID:nCN1404200]

欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在接受报纸采访时谈到,欧洲央行必须小心,向银行体系注入的数十亿欧元计的资金,不会在未来产生负面影响.[ID:nCN1393402]利卡宁表示,通货膨胀预期维持稳定.[ID:nCT0433690]

英国央行公布的2月8-9日会议记录显示,央行货币政策委员会(MPC)中的两位决策者当时投票支持采取更大规模的刺激举措.MPC委员迈尔斯与长期持鸽派观点的普森一道投票支持将量化宽松规模扩大750亿英镑,MPC其他的委员支持将规模扩大500亿英镑至3,250亿英镑,符合市场预期.[ID:nCN1404530]

英国央行副总裁预期今年上半年英国经济成长迟滞,但会随着通胀减轻而逐渐增强.[ID:nCN1403446]

瑞典央行表示,将指标利率调降25基点至1.50%.央行称受海外情势发展影响,瑞典经济展望趋弱,将附买回利率调降0.25个百分点至1.50%,料将维持至2013年.瑞典央行表示欧元区多数地区成长前景已恶化,而瑞典经济明年料以更正常速度成长.副总裁艾柯姆及斯文森对降息决定持保留态度.[ID:nCT0433714]

瑞典央行称,预估2012年国内生产总值(GDP)成长0.7%,低於先前预估的成长1.3%.其并预估2013年GDP成长2.1%,前估为成长2.3%.央行还预估2012年消费者物价指数(CPI)增幅为1.4%,前次预估为1.5%.预估2013年CPI增幅为1.9%,前次预估为2.0%.[ID:nCT0433848]

**澳洲与新西兰**

澳洲央行表示,欧元区债券危机的风险看似有些消退,且国内经济成长看来已成趋势,这些是本月维持利率不变的原因.2月7日的政策会议记录几未提供澳洲央行思维的新讯息.央行委员会成员只是重申,通胀前景温和意味着其必要时将会降息.[ID:nCN1401168]

新西兰央行总裁博拉尔德表示,新西兰和澳洲经济成长差距可能较小,因为计算方法不同,这可能影响到人们和企业的经济及财务决定.博拉尔德表示,相比邻国澳洲,新西兰经济成长率似乎明显被低估.澳洲吸引了数以千计的新西兰人前去求职和追求高收入.[ID:nCN1395624]

新西兰央行调查显示,新西兰第一季的通胀预期下降,因未来经济增长保持稳定.代表新西兰央行进行的季度预期调查显示,企业管理者对新西兰未来一年平均通胀率预期为2.24%,11月进行的前次调查为2.72%.两年期通胀预期亦从2.82%降至2.5%.[ID:nCN1401466]

**日本与韩国**

日本央行1月23-24日会议纪录显示,部分央行委员认为日圆汇率居高不下的原因是,欧元区债务危机延宕未决且其它国家放宽货币政策.委员会还指称欧洲主权债务危机为日本经济面临的最大威胁.而其中部分委员显然担心其它国家放宽货币政策会令日圆处於高位.会议记录显示,部分委员称,需"密切关注日圆持续强势是否会给日本股市和企业信心带来下行压力,进而影响经济活动".[ID:nCN1395888]

日本央行总裁白川方明表示,央行的新物价目标类似于美联储的通胀目标,反击外界关於其未就重振经济做出大胆承诺的指责."日本央行将继续采取有力的货币宽松政策,关注其中长期物价目标,"他说.暗示日本央行准备长期保持超宽松货币政策.[ID:nCN1396712]

日本央行总裁白川方明周四表示,油价引发的物价暂时性上涨不会导致央行停止宽松政策,凸显出央行力行政策的决心.[ID:nCT0436180]

韩国央行调查显示,韩国民众对经济放缓的担忧比一年前稍加深,但仍希望经济政策瞄准通胀.[ID:nCN1393354]

**中国**

中国人民银行将自24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为最近三个月来第二度下调.专家表示,此次下调晚于市场预期,体现中国经济"稳中求进"的政策基调,预计接下来货币政策会逐步放松,存准率仍有下调空间.[ID:nCN1397998]

中国央行表示,今年要坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,深入研究降低系统重要性金融机构风险的政策措施,完善风险处置和清算安排.刊登在央行网站的新闻稿并援引央行副行长刘士余称,今年要重点监测分析地方法人金融机构、各类非银行机构和民间融资活动等的突出问题和潜在风险.[ID:nCN1394244]

**其他**

泰国央行总裁张旭州表示,如果增长动能持续,泰国2012年国内生产总值(GDP)增长率也许将高於预估的4.9%.该央行曾估计2011年泰国经济增长率为1.0%,但受去年底洪灾影响,泰国公布的官方经济增长率只有0.1%.[ID:nCN1404882](完)