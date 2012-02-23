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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 11:23 BJT

宁夏发生口蹄疫疫情 已得到控制

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月22日电---新华社周三引述中国农业部消息称，宁夏发现一起口蹄疫疫情，发现病牛四头。

报导称："对病牛及同群牛22头全部进行扑杀和无害化处理，疫情已得到有效控制。"

上月，湖北省恩施州巴东县发生生猪口蹄疫疫情。(完)

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