更正:〔美国个股〕在美上市中资公司又陷麻烦,SEC起诉普大煤业两高管欺诈

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:因英文原文有误,第五段改为"在NYSE Amex上市",非"在纽约证交所上市")
路透2月22日电---美国证券交易委员会(SEC)指控中国普大煤业(PUDA.PK)两名高管欺诈,称他们误导投资者对一家空壳公司,而不是一家真正的煤炭企业投资.
SEC周三在曼哈顿联邦法院提起民事诉讼,指控该公司董事长赵明和前CEO朱立平企图"偷偷出售"普大煤业唯一的收入来源--山西普大煤业集团.
该控诉称,赵明把普大煤业在山西普大的控股权转至自己名下,并把其中的多数股权出售给一支基金.
这是SEC调查在美上市中资公司会计违规行为的最新一起案例.
普大煤业之前在NYSE Amex上市,但在去年退市.
普大煤业的美国发言人未立即回复要求置评的徵询.
普大煤业上月披露,该公司收到SEC的通知,称可能暂停或取消对其证券的登记,因该公司未能按时提交经审计的季报和年报.普大煤业股票目前在场外交易市场进行交易.(完)
--编译 李春喜; 审校 白云
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。