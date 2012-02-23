《外汇动态》欧元/澳元触及一个月高位,受空头回补提振

0153GMT---受市场人士在希腊援助协议达成後回补空仓提振,欧元/澳元EURAUD=R上涨至1.2481澳元的一个月高位,为上月所及重要的双顶阻力位. 1.2527澳元附近存在更多阻力,为其55日移动均线切入位及日线一目均衡云区底部形成.(完) --编译 许娜;审校 王丽鑫