〔路透专访〕宏利资产称看好中国固定收益市场,新QFII额度冀年内获批

* 宏利资产管理看好未来10年中国债市发展

* 已递交新QFII额度申请,希望年内获批

* 人民币市场须在信息披露、评级等方面接轨国际

作者 曾菱/沈一鸣

路透上海2月23日电---加拿大寿险商--宏利金融(MFC.TO)(0945.HK)旗下宏利资产管理(亚洲)周四表示,未来10年看好中国固定收益市场的发展,尤其关注信用债市场,公司并计划进一步扩张在华业务规模.

宏利资产(亚洲)高级执行总监王裕闵在接受路透电话专访时还提到,已於去年递交新QFII(合格境外机构投资者)额度的申请,希望於年内获得批复.

"我们去年年中就已经递件,希望今年能够拿到(批复),(额度)当然希望是2亿美元或者更多,但这不由我们控制."王裕闵称.

而对中国债券市场,其指出,"最有潜能的和最令人兴奋的是信用债市场,例如无担保的企业债券等,...未来10年我们对人民币市场的期望都很高."王裕闵同时担任宏利资产的亚洲区定息产品主管.

他透露,随着过去几年中国固定收益市场的快速发展,宏利资产在华的业务规模和投资团队亦成长迅速.仅2-3年时间,信用债市场的研究团队就从1名成员扩大到3位.

该公司QFII旗下的债券型基金去年获得约9%的收益,其中3.5%由债券市场贡献,其余来自於人民币升值.

不过王裕闵也指出,人民币市场还有待进一步松绑,目前来看外资进入市场的途径仍较少,现有的渠道如QFII受限制较多,目前只能做交易所债市.

外管局数据显示,截至2011年12月21日,共有112家QFII,获得共计216.4亿美元的额度.宏利资产(香港)此前曾於2010年05月获得2亿美元QFII额度.

宏利金融在中国境内持有中宏保险51%股权,其是中国首家合资寿险公司,以及泰达宏利基金管理公司49%的股权,後者亦为国内首批合资基金管理公司之一.

**人民币市场仍需接轨国际**

王裕闵还提到,相对於欧美潜在投资者来说,中国的市场规模还不够大,而且不能自由的进出令其颇有顾忌,此外,欧美市场的投资者希望看到中国的市场和企业的游戏规则与国际准则接轨,这样才能有效提高其参与热情.

他进一步指出,欧美市场上持有大笔资金的机构投资者更倾向於为其量身定做的个性化投资产品,而这就要求市场和机构都有足够大的创新和弹性.

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此外,宏利资产管理执行总监兼亚洲区信贷部主管张丽萍还提到,中国债券市场在债券结构、评级、信息披露和会计准则方面须与国际更快接轨.

"国内发行的债券只有本地的评级,而国内的信用评级和国际上如穆迪的评级无法对应对等,"她称,这一定程度上阻碍了国际投资者对中国债市的投资步伐.

对於近期呼声甚高的高收益市场,宏利资产则表示,其发展初期仍有待观察,并不会很快涉足该领域.

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