《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日(II)

**每日经济新闻**

--山东省政府发布"关於贯彻落实山东省钢铁产业结构调整试点方案的实施意见",意见提出,到2013年山东钢铁将完成对日照钢铁集团和青岛钢铁集团的实质性重组.

**东方早报**

--吉利控股与埃及最大的汽车经销商GB Auto签署了两个合作协议,根据协议,双方将在埃及建厂组装吉利汽车.

--长江养老保险参与公租房投资的金融创新产品已获中国保监会特批,有望近期参与上海"太平洋-上海公共租赁房项目债权投资计划",这也是全国首个企业年金获批参与公租房投资产品.

--知情人士透露,中国外汇交易中心将继续筹备设立境外分支机构纳入2012年重点推进工作之列,拟推动业务向境外延伸.

**经济参考报**

--伴随中国企业"走出去"热潮,投资面临的风险亦在累积.专家称,在世界政治与经济都存在巨大变数的2012年,海外投资风险值得警惕.中国企业走出去正步入风险高发期,亟待构筑风险防控体系.

**新京报**

--记者从京能集团获悉,为满足北京市"十二五"提高煤改清洁能源的需求,该集团已实现清洁能源控制装机容量289万千瓦,占集团总控制装机规模的四分之一,提前实现中国2020年清洁能源占总量15%的目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/尹嫄婷; 审校 林高丽

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