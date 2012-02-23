《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日(II)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**每日经济新闻**
--山东省政府发布"关於贯彻落实山东省钢铁产业结构调整试点方案的实施意见",意见提出,到2013年山东钢铁将完成对日照钢铁集团和青岛钢铁集团的实质性重组.
**东方早报**
--吉利控股与埃及最大的汽车经销商GB Auto签署了两个合作协议,根据协议,双方将在埃及建厂组装吉利汽车.
--长江养老保险参与公租房投资的金融创新产品已获中国保监会特批,有望近期参与上海"太平洋-上海公共租赁房项目债权投资计划",这也是全国首个企业年金获批参与公租房投资产品.
--知情人士透露,中国外汇交易中心将继续筹备设立境外分支机构纳入2012年重点推进工作之列,拟推动业务向境外延伸.
**经济参考报**
--伴随中国企业"走出去"热潮,投资面临的风险亦在累积.专家称,在世界政治与经济都存在巨大变数的2012年,海外投资风险值得警惕.中国企业走出去正步入风险高发期,亟待构筑风险防控体系.
**新京报**
--记者从京能集团获悉,为满足北京市"十二五"提高煤改清洁能源的需求,该集团已实现清洁能源控制装机容量289万千瓦,占集团总控制装机规模的四分之一,提前实现中国2020年清洁能源占总量15%的目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/尹嫄婷; 审校 林高丽
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。