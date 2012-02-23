《热点透视》奥巴马的公司税计划开了个好头

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 程琳

路透华盛顿2月22日电---美国总统奥巴马的公司税计划打下了良好的开端.他建议将最高公司税率由35%降至28%,并填补一些税收漏洞,这些都是早该执行的措施,不过也还有些改进空间.例如,为避免增加赤字,总统建议增加对国内的跨国公司徵税,只会让这些公司的海外竞争更加艰难.

目标至少是明确的.美国法定公司税率高於其他多数发达国家,实际税率却处於发达国家中档.这两者之差高达10个百分点,与七国集团(G7)其他国家几乎可以忽略不计的利差相比,令人叹为观止.广泛来讲,该计划可使美国按更低税率对更多收入徵税.理论上,这样应该可以避免政府做出明显惠及一方损害另一方的决定.

但实际操作时,总统的计划确实是在为刺激就业而惠及一方.极少得到补贴的美国公司,例如零售业,将获益匪浅.他们少交的税,将由跨国公司来弥补.奥巴马希望对公司海外利润施以最低税率,具体数字尚不确定,通用电气(奇异,GE)(GE.N)和苹果(AAPL.O)之类的公司将受冲击,这些公司都是在低税地区进行竞争的.最後的具体细节,可能会影响资本成本等因素.

奥巴马政府还同意调降制造业最高实际税率,使其较其他行业税率上限低三个百分点.绿色能源公司亦将受惠於补贴延期,化石燃料生产商将失去税收漏洞带来的宝贵优势.

尽管对这些公司的税收有所放松,但奥巴马其实是要在其它方面实现公平.例如,他将堵住附带权益方面的税收漏洞,这种漏洞使对冲基金和私募股权基金经理可以按较低的资本利得税为自己的常规收入纳税.还有一些老惯例也将被取消.

在大选年落实这种激进改革的胜算不大,但奥巴马把球踢到了正确的方向上.11月可能对阵奥巴马的罗姆尼,则希望最高税率定在25%.这应该意味着事实上双方终於会有一些妥协.(完)