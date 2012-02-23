《Russell专栏》伊朗尚未感受到石油禁运的严重冲击,但且拭目以待

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 徐文焰

路透新加坡2月22日电---伊朗很可能尚未感受到西方制裁对该国石油收入的冲击,因为原油价格自去年12月以来已上涨17%,基本抵消了出口量下滑的影响.

不过请注意一个词,就是"尚未".

全球最大的石油贸易商--维多公司的执行长泰勒(Ian Taylor)表示,根据目前的数字,伊朗"可能很接近胜利了".这也许能解释,为何在美欧进一步施压买家减少购买伊朗原油之际,伊朗对其核项目依然寸步不让.

根据炼油商和其他官员提供的信息,到目前为止,伊朗每日原油出口量仅减少约50万桶,大致相当於出口总量的五分之一.

伊朗原油出口的下滑多数归因于欧洲把自该国的原油进口量减半,其余则来自中国、印度、日本和其他亚洲买家减少采购.

假设油价为每桶100美元,以此前每日250万桶的出口量计算,伊朗每天可有2.5亿美元进账.

若日出口量降至200万桶,但价格升至每桶120美元左右,伊朗每日的石油收入仅降至2.4亿美元,也就是说影响并不大.

但是,如果欧洲依照承诺彻底中断从伊朗进口原油,那麽伊朗的日出口量可能进一步减少35万桶,当前价值4,200万美元.

此外东南亚甚至非洲进口的伊朗原油可能也会减少;而且尽管在口头上仍信心满满,但德黑兰将很难找到替代买家.

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对不少亚洲炼厂而言,增加购买伊朗原油似乎难以负担,因为一方面伊朗不愿意打折,此外金融制裁也令这些企业面临付款难题.而且并非所有炼厂都能加工伊朗的含硫等级原油.

若伊朗每日只能卖出150万桶原油,那麽後果可能会很严重.

假设指标布兰特原油没有升逾120美元很多,伊朗的石油收入可能会降至每日1.8亿美元左右,或全年约657亿美元.

如果该国日出口量为250万桶,油价为100美元,则年收入为913亿美元.与之相比,上述数字减少了28%.

除石油收入缩水外,伊朗还面临国内通胀率超过20%,货币大幅贬值,以及制裁导致贸易难度加大等问题.而且这些风险正变得越来越严重.

因此,伊朗会希望油价一直居高不下,而实现这一目标的最佳途径就是令这场危机不断升级,好让投资者出於供应中断的忧虑而持续追高油价.

对於西方大国而言,最好是能让伊朗的原油日出口量至少降低100万桶,同时令市场相信供应不会中断.这一点变得越来越明显.

鉴於欧洲岌岌可危的经济现状和美国刚露苗头的经济复苏,每桶120美元左右的布兰特原油期货价格可能已经十分接近发达国家目前的承受底线了.

去年或许也是在油价达到120美元时,开始对需求产生负面影响.而现在很可能还是这样.

如果有人说各种结果出现的机会均等,这总给人以敷衍搪塞之感,不过眼下它可能是最好的描述语,用来形容外界施压伊朗开放其核计划接受全面核查的情形.

到目前为止,制裁行动还没有给伊朗造成太大冲击,但当油价的上涨提升了发达世界重陷经济衰退的风险时,(制裁)也许很快就会带来严重损害.

在这场豪赌中,双方都还没有达到各自的痛苦底线,而且谁会先触及底线仍远未可知.(完)