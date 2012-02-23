《外汇动态》境外资金买盘推动美元/韩元走升,但出口商卖单限制涨幅

交易员称,该货币对料仍有进一步上涨的空间,因为投资者担心全球经济放缓.不过许多交易商仍伺机逢高抛售美元/韩元,称因为其陷於区间波动.

出口商卖盘亦限制美元涨势,在1,130上方尤其明显."一旦美元/韩元以日高作收,我就会尽可能多的持有美元空仓,并以欧元/韩元EURKRW=R多仓作为对冲."一名外资银行交易员表示.他认为美元/韩元将在1,120-1,135之间波动.