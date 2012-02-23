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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 10:22 BJT

《外汇动态》境外资金买盘推动美元/韩元走升,但出口商卖单限制涨幅

0203GMT---美元/韩元KRW=KFTC走升0.2%至1,128.6韩元,得益於境外基金的需求以及股市走软.

交易员称,该货币对料仍有进一步上涨的空间,因为投资者担心全球经济放缓.不过许多交易商仍伺机逢高抛售美元/韩元,称因为其陷於区间波动.

出口商卖盘亦限制美元涨势,在1,130上方尤其明显."一旦美元/韩元以日高作收,我就会尽可能多的持有美元空仓,并以欧元/韩元EURKRW=R多仓作为对冲."一名外资银行交易员表示.他认为美元/韩元将在1,120-1,135之间波动.

韩国股市.KS11下挫1.2%,外资在韩股转为卖超.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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