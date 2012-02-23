修正:〔新债招标〕中国农发行七年固息债利率符合预期,接近二级市场(更新版)

(修正:标题中"三年固息债"有误,应为"七年".)

(新增分析师评论)

路透上海2月23日电---中国农业发展银行七年期固息金融债中标利率符合市场预期,亦接近二级市场水平.作为今年首期非国开七年期金融债,配置价值尚可,加之投资者对未来资金谨慎性乐观,需求表现中性.

业内人士周四透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的200亿元人民币七年期固息债,中标利率为3.92%,完全符合市场预期.首场投标倍数为1.64倍.

"需求比较一般,加上对未来资金面的谨慎看好,使得(中标)利率基本和二级一致."华北一银行银行交易员表示.

存款准备金率的调降及国库现金定存,均在为市场提供流动性支持.但考虑到大额逆回购到期及月末效应等因素,投资者对下周的资金情况仅保持谨慎性乐观.

国开行周二招标的增发固息金融债,实际期限为九年多,中标收益率4.1017%,明显高於市场预期,主因当时资金面紧俏,限制投标热情.[ID:nCN1401448]

银行间债市固定利率金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.9408%.二级市场上,剩余期限约6.830年的农发行固息金融债110420券最新双边报价tCN110420=CFXM为3.98%/3.83%.

该期债为农发行今年第一期金融债,按年付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束後,发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为2月28日,2月24日至2月28日为分销期,3月5日上市.(完)