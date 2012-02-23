《外汇动态》日本进口商的日圆卖盘及公司并购相关资金流动打压日圆

0232GMT--一家日本银行的交易员表示,日圆兑美元徘徊在距离隔夜所及七个月低位不远的地方,受到日本进口商的日圆卖盘及公司并购相关资金流动的打压.

随着油价升至九个月高位,主要日本进口商,例如电力公司,需要更大量的美元以购买石油.

同时还有与三菱商事(8058.T)收购加拿大气田股权相关的加元兑日圆的买盘.三菱商事已同意14.5亿加元的收购价格,该笔收购案将於本月稍晚结案.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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