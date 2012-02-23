《Campbell专栏》今年油市的供给题材涨势隐存严重回挫风险

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 艾茂林/孙茉莉

路透纽约2月22日电---今年以来,因担心原油产出突然短缺,油市开始节节蹿升.但不同於去年油品市场在强劲需求支撑下维持繁荣的景象,今年亚洲馏分油等主要油品表现滞後.

年初迄今,布兰特原油累计上扬逾13%.市场对全球经济状况的乐观情绪重燃,并担心伊朗与西方间紧张情势升级可能引发战争,这些因素共同推高了油价.

但欧亚两地的馏分燃料同期涨幅只是略超10%,落後于原油的凌厉涨势.

反观2011年.去年2月,柴油价格升势超越原油,即便当时阿拉伯之春运动愈演愈烈,主要产油国骚乱担忧加剧.

事实上,正是馏分油在去年这波涨势带头冲高,这支持了石油多头的主张,即市场并非仅由供给担忧推动,还受到旺盛需求的支撑.

今年,供需平衡中的需求面看似更不稳定一些.本周亚洲馏分燃料价格於五个月来首次呈现正价差,表明现货需求疲软.

亚洲柴油裂解价差GOSGCKMc1也一直走弱,尽管是从相对较高的水准降下来,这显示炼厂在把原油成本上涨传递给消费者这个环节上面,开始遇到问题.

考虑到最近数月至少有六家大西洋盆地的炼厂关闭,柴油裂解价差的走软就更加值得注意了.

市场眼下对需求受损并不关心.围绕西方和伊朗间公开冲突、以及伊朗单方面禁运石油的疑虑,足以引发对全球石油严重短缺的深切担忧.

非石油输出国组织(OPEC)国家石油供应中断的消息此起彼落,也进一步支撑市场,令外界更加认为供应面预料不会对高油价作出什麽回应.

**需求受损**

不过等到了一定时点上,尤其是考虑到同伊朗的僵局最多可能会再拖上几个月,高油价对需求的影响将开始进入关注视线.

就2011年油价所创下的高位,当时布兰特原油超过每桶105美元,已超出一些消费国愿意承受的价位.

美国汽油需求大幅减少,欧洲石油需求继续下滑,而且这还是在经济回升期.

由此所引发的问题是:在欧洲经济几乎陷於衰退,且其他主要经济体饱受各种阻碍之际,更高的油价将会带来什麽影响?

几乎可以肯定的是,发达国家的石油需求还会再下滑一年,真正的问题在於,发展中国家石油需求是否也同时会大幅放缓.

其中的风险在於,石油市场从没有象现在那样如此依赖发展中国家的需求增长,不过关於需求的实时信息有限,愈发令交易商感到头疼.

因此这和以往不同,当时美国和其他工业化经济体的石油需求相对容易有迹可寻,而全球石油需求增加了上涨和下滑两方面的风险.

疲弱的外部需求已迫使中国央行进入政策宽松周期,但分析师就放缓的程度仍拿捏不准.

不过就供需均衡中的需求面来看似乎更偏于下滑,而且需求对当前油价的整个支撑作用也有限.

这使我们再度聚焦油价大幅修正的风险方面.若需求增长不够强劲,国际能源署(IEA)成员国释放紧急石油储备,对今年油价的影响很可能会超过去年,当时正值利比亚危机白热化.

释放库存的诱因可谓充分.伊朗已经对一些IEA成员国实施部分出口禁运,令寻求压低油价的各国领导人找到了理由.(完)