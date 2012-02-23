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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 10:59 BJT

〔中国新债〕中铁二十五局下周二将发2亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月23日电---中铁二十五局集团有限公司周四公告称,将於下周二(28日)簿记建档发行2亿元
人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中铁二十五局    4        2      12   2/28簿记建档  招商银行      AA        2/29       3/1
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

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