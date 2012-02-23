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货币新闻 | 2012年 2月 23日 星期四 17:24 BJT

〔德国数据〕2月Ifo企业景气判断指数连续第四个月上升,且高於预估

路透柏林2月23日电---德国2月企业信心连续第四个月上扬,高於市场预估,并透露出德国经济正在加温,不致陷入衰退.

经济智库Ifo周四公布,2月企业景气判断指数升至109.6,高於1月的108.3.

路透调查47位分析师的预估为升至108.8.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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