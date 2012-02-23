〔中国新债〕南方工业集团下周二将发24亿元短期融资券,期限一年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月23日电---中国南方工业集团公司周四公告称,将於下周二(28日)簿记建档发行24亿元 人民币短期融资券,期限一年. 南方工业集团为在原中国兵器工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的国有企业,业务涉及汽车、 机械、输变电、新能源等领域,是上市公司长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)、天威保变(600550.SS)、 中原特钢(002423.SZ)的大股东或实际控制人. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 南方工业集团 108 24 12 2/28簿记建档 光大银行 AAA 2/29 3/1 兴业银行 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 曾菱; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。