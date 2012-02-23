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亚洲 | 2012年 2月 23日 星期四 11:26 BJT

〔中国新债〕杭州中法实业下周四将发0.32亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月23日电---中国杭州中法实业股份有限公司周四公告称,将於下周四(3月1日)
簿记建档发行0.32亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 杭州中法实业 0.32      0.32     12   3/1簿记建档   交通银行      A-        3/2        3/5
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曾菱; 审校 张喜良

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