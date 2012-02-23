〔基金观点〕中国可能将在接近年底时开始补充铜库存--Vontobel

路透伦敦2月22日电---Vontobel Asset Management的一名基金经理表示,中国可能将在接近年底时开始补充铜库存,在此之前电力和建筑用铜需求或仍将受抑,从而限制铜价上涨.

铜价今年已累计上涨约11%,部分受中国需求将在1月农历新年假期结束後增强的憧憬提振.此前,中国12月铜进口增至纪录高位.

"但是,上海铜库存处於高位及信贷条件吃紧意味着,全球最大的铜消费国--中国至少在今年下半年前都不太可能继续补充库存,"Vontobel Asset Management旗下Harcourt Belvista Commodity Fund经理Jeremy Baker称.

铜价自年初开始的涨势面临失去动能的威胁,因为有关中国买盘即将增加的预期消退,不过他预计,根本的基本面因素将使铜持续受到良好支撑.

"(中国的)需求依然良好.基础建设发展仍然强劲,且社会住房项目将加快发展,因此根本的基本面状况依然十分乐观,"他接受路透采访时称.

"但是,铜价十分敏感,因为中国信贷状况紧俏."

铜价2012年开年表现坚挺,上涨近800美元,仅在1月便上涨9%.

"铜价可能回落至7,500美元,但我认为铜价很难大幅低於该水准,因为根本的基本面依然强劲,"他称.

**地缘政治因素支撑原油和黄金**

Baker表示,他看涨期镍CMNI3,因为较新的高压酸沥滤(HPAL)技术可能被延後引发供应吃紧的观点.

他还看多原油,因预计伊朗等地存在地缘政治不确定性,而且可能出现供应问题.

"我们必须密切关注石油输出国组织(OPEC),以及闲置产能问题,目前的闲置产能已十分紧张.如果出现严重的供应问题,那麽油价将能大幅上涨."

Baker称,地缘政治风险还将支撑金市XAU=,但他预计金价将保持在当前价位附近波动,除非发生重大的地缘政治事件.

"(金价)可能将暂时在当前价位附近交投.你需要关注第三轮量化宽松计划(QE3)是否将出炉,若出炉则将推高金价,但我认为现在还不是时候,"Baker称.(完)