《热点透视》中国PMI数据揭露了亚洲市场所忽略的放缓真相

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 石冠兰

路透香港2月22日电---新公布的中国调查数据揭露了亚洲股市投资者所一再忽略的事实:出口和制造业仍在萎缩.这则消息与来亚洲寻找超值交易机会的欧元和日圆新钞之间,存在着严重脱节.除非出口有了实质性改善,否则如果欧洲出现新的问题,或是美国状况令人失望,或是亚洲哪个国家央行出台了意外政策,任何风吹草动都可能让一场盛宴草草结束.

亚股升势受到预期心理与资金的双重提振.预期心理指的是对於美国经济数据(尽管仍不算强劲)持续好转及亚洲国家央行降息以拉动经济成长的判断.资金则来自各国央行.欧洲央行已通过长期再融资向欧元区银行业注资5,000亿欧元(6,620亿美元),而日央行计划增加10万亿(兆)日圆(1,250亿美元)购债规模.

去年秋季离开亚洲市场的投资者又回来了.今年以来他们已买入约238亿美元亚股,超过去年全年.他们青睐的是:韩国和台湾等依赖出口的市场,今年以来两国的指标股指分别攀升11%和13%,尽管其仅仅将去年最後四个月欧元区陷入危机时的失地收复了三分之二左右.

上述市况与下述情势构成了危险的组合.汇丰(HSBC)最新公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)数据显示出口订单并无好转.中国1月实际出口减少0.5%,韩国降低7%,日本下滑9.3%.而且利润将受到债务成本的挤压.亚洲公司借款成本仍远高於六个月之前.

亚洲各国央行也可能不会实现市场所期望的降息.就像瑞银指出的那样,尽管努力收紧,但大多数新兴市场的实质短期借款利率仍接近2009年低位.央行行长们会记得去年升息却只得到吸引更多海外资金、推升本国货币并助燃通胀的结果.现在降息只会事与愿违.亚股多头们可能发现今天的繁荣景象不过是过眼云烟.(完)