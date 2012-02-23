〔背景资料〕中国场外交易市场建设基本概况

(本文可搭配阅读"《中国证券焦点》场外交易市场建设蹒跚前行,期盼政策松绑[ID:nCN1401608]")

路透2月23日电---中国场外交易市场建设近期又有一些新动向,地方股权交易中心的扩容,区域性柜台交易市场讨论的升温.不过国内的场外交易市场仍处於非常初步的阶段,整个框架体系尚在研讨中.

业内人士还指出,受政策的限制,目前场外市场尚不能引入做市商,市场交投相当不活跃,这使得场外市场的融资功能亦得不到发挥.

以下是国内目前现有的场外交易市场概况:

1.中关村科技园区非上市股份报价转让系统:

转让系统试点自2006年1月正式启动,其主要目的是探索中国多层次资本市场体系中场外市场的建设模式,探索利用资本市场支持高新技术等创新型企业发展的具体途径,业内称之为"新三板".

代办系统股份报价转让试点正式启动以来,已有160家企业参与试点,挂牌企业总数达到106家,其中2011年新增23家.截至目前共有36家挂牌公司完成或启动了43次定向增资,融资19亿元人民币,平均市盈率22倍.

2011年中关村系统成交股数为9,544.26万股,成交金额为5.6亿元.

申请在中关村系统挂牌的企业,应为中关村科技园区高新技术企业,具备存续满两年,主业突出,治理结构健全等条件,并取得北京市政府出具的非上市公司股份报价转让试点资格确认函.这家公司须联系一家具有股价报价转让业务资格的证券公司,作为推荐主办券商.

目前已有约20家企业公布转板方案,其中有五家企业实现深圳中小板或创业板上市,例如久其软件(002279.SZ)和北陆药业(300016.SZ)等.

中关村系统在积极准备扩容,吸引来自全国各地国家级高科技园区的高新技术企业挂牌.据相关资料,目前已有58家券商获得中关村系统的主办券商业务资格,并有700-800家企业积极准备在扩容後的新三板挂牌.

2.天津、重庆和上海等地的股权交易市场

天津股权交易所:

经天津市政府批准设立,於2008年9月在天津滨海新区注册营业.

目前累计挂牌企业共133家,挂牌企业覆盖省市共18个,注册投资人共14,092位.市场的总市值为143亿元,平均市盈率9.05倍.

成立三年多来,累计融资额达29.5亿元,累计融资次数为163次.

重庆股份转让中心:

经重庆市政府批准设立,於2010年开业,由重庆市金融工作办公室直属管理.

目前在重庆股权转让中心的挂牌企业家数已达到50家.

上海股权托管交易中心:

经上海市政府批准设立,於今年2月15日开业,由上海市金融办管理.

首批挂牌企业有19家,其推荐机构会员包括银行、券商等金融机构及经认定的投资机构.目前首批15家推荐机构会员中,除了上海鼎洪投资等投资机构外,还包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、民生银行(1988.HK)(600016.SS)三家银行的上海分行及浦东发展银行(600000.SS).

目前上海股交中心的投资者包括机构和个人,个人投资者需要有两年以上证券投资经验和100万元人民币以上的金融资产.(完)